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Назарина: Насколько непросто будет играть против Динамо? А вы думаете, им с нами будет легко?

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Назарина: Насколько непросто будет играть против Динамо? А вы думаете, им с нами будет легко?

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился ожиданиями от дерби с "Динамо" в 28-м туре УПЛ.

"Насколько непросто будет играть против "Динамо"? А вы думаете, им с нами будет легко? Думаю, что нет, в субботу увидим.

Мы – "Шахтер", нам нужна победа. Это дерби, важный матч. В таблицу мы не смотрим, не смотрим, сколько там очков у "Динамо". Ничего не меняется, нужно выиграть дерби.

Бразильцы? Кевин и Марлон хорошо и быстро адаптировались в команде, но еще в состоянии добавить. Думаю, у них большое будущее в "Шахтере", — сказал Назарина.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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