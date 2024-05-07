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Назарина: Насколько непросто будет играть против Динамо? А вы думаете, им с нами будет легко?
Градус перед Класичним начинает подогреваться
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
"Насколько непросто будет играть против "Динамо"? А вы думаете, им с нами будет легко? Думаю, что нет, в субботу увидим.
Мы – "Шахтер", нам нужна победа. Это дерби, важный матч. В таблицу мы не смотрим, не смотрим, сколько там очков у "Динамо". Ничего не меняется, нужно выиграть дерби.
Бразильцы? Кевин и Марлон хорошо и быстро адаптировались в команде, но еще в состоянии добавить. Думаю, у них большое будущее в "Шахтере", — сказал Назарина.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00.
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