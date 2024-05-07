Назарина: Насколько непросто будет играть против Динамо? А вы думаете, им с нами будет легко?

Полузащитник " Шахтера " Егор Назарина поделился ожиданиями от дерби с "Динамо" в 28-м туре УПЛ.

"Насколько непросто будет играть против "Динамо"? А вы думаете, им с нами будет легко? Думаю, что нет, в субботу увидим.

Мы – "Шахтер", нам нужна победа. Это дерби, важный матч. В таблицу мы не смотрим, не смотрим, сколько там очков у "Динамо". Ничего не меняется, нужно выиграть дерби.

Бразильцы? Кевин и Марлон хорошо и быстро адаптировались в команде, но еще в состоянии добавить. Думаю, у них большое будущее в "Шахтере", — сказал Назарина.