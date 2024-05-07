Премьер-лига
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Известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Динамо
Украинское Классико - уже в субботу
На матче 28-го тура
Об этом он сам сообщил в подкасте Sporthub Еврофутбол.
Напомним, что прямая трансляция будет доступна на УПЛ ТВ.
Игра состоится в субботу, 11 мая, во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 18:00.
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Источник:Sporthub Єврофутбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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ts0y (Чернигов)
07.05.2024 в 23:15
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