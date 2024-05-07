Известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Динамо

На матче 28-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" будет работать комментатор Виталий Волочай.

Об этом он сам сообщил в подкасте Sporthub Еврофутбол.

Напомним, что прямая трансляция будет доступна на УПЛ ТВ.

Игра состоится в субботу, 11 мая, во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 18:00.