Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев: Что изменил Шовковский? Психология, расслабление, меньше теории
Меньше теории?
Фото: ФК Динамо
Вингер "Динамо" Владислав Кабаев рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом на должность главного тренера Александра Шовковского.
– Самое главное, что сменил Шовковский?
– Психология, расслабление, меньше теории.
– Меньше теории?
– Она есть, но она по времени короче и для меня она более понятна. Тренировки немного изменились, но все равно мы бегаем. Думаю, это видно по тому, что в играх мы добавляем во втором тайме, когда сопернику сложновато.
Подход, общение какое-нибудь. Мне этого очень не хватало, потому что в "Заре" оно было. Я сюда пришел, но его (общения) не было. Видел, что я плохо играю, но, может быть, мне нужно было дать этот толчок.
Психологию, тренировку и общение. Когда результат есть, то проще жить, а если нет, то сложновато.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство Зеленского
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО