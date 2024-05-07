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Кабаев: Что изменил Шовковский? Психология, расслабление, меньше теории

Премьер-лига

Меньше теории?

Кабаев: Что изменил Шовковский? Психология, расслабление, меньше теории

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом на должность главного тренера Александра Шовковского.

– Самое главное, что сменил Шовковский?

– Психология, расслабление, меньше теории.

– Меньше теории?

– Она есть, но она по времени короче и для меня она более понятна. Тренировки немного изменились, но все равно мы бегаем. Думаю, это видно по тому, что в играх мы добавляем во втором тайме, когда сопернику сложновато.

Подход, общение какое-нибудь. Мне этого очень не хватало, потому что в "Заре" оно было. Я сюда пришел, но его (общения) не было. Видел, что я плохо играю, но, может быть, мне нужно было дать этот толчок.

Психологию, тренировку и общение. Когда результат есть, то проще жить, а если нет, то сложновато.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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