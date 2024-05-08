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Журналист: Американская компания предлагала за Черноморец 5 млн у.е. Кауфман сказал - 10

Премьер-лига
Обновлено

В Одессе традиционно много нюансов

Журналист: Американская компания предлагала за Черноморец 5 млн у.е. Кауфман сказал - 10

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что у владельцев "Черноморца" были предложения по продаже клуба.

"Были конкретные переговоры и предложения от американской компании ALLRISE CAPITAL INC (которая в 2020 году выкупила стадион "Черноморец, - прим). Там была озвучена сумма условно до 5 млн долларов или евро. И Борис Кауфман сказал – нет, 10 миллионов.

Интересно, что бы было, если бы покупатели согласились на 10… Кауфман бы дальше сказал 20?

Но дело в том, что в 10 млн оценивается клуб, в собственности которого нет почти ничего. Вывеска, несколько футболистов, которые останутся? Если мы берем инфраструктуру, база клуба в Совиньоне, то она уже несколько раз выставлялась на аукцион государством, нор пока не продана. То же самое касается старой базы на Архитекторской. Тяжело торговаться за все это, просить такие деньги.

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И главное – торгами занимается человек, которому клуб не принадлежит. По открытой информации, ответственное лицо там – Анатолий Мисюра, а конечный бенефициар госпожа Березовская. Оба этих человека имеют отношение к Леониду Климову. Экс-де-факто владельцем клуба, и который сейчас им является де-юре. Какие там договоренности между Кауфманом и Климовым – знают только эти два человека", - рассказал Спиваковский.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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