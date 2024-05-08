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Адамюк провел 100-й матч в составе Днепра-1
Защитник отпраздновал юбилей победой
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
Победный поединок против "Кривбасса" (1:0) стал юбилейным, 100-м в составе "Днепра-1" для защитника Владимира Адамюка.
85 игр он провел за спортклубовцев в УПЛ, 10 в еврокубках и 5 в Кубке Украины.
Владимир стал шестым игроком в истории клуба, кому покорился этот рубеж: Игорь Когут (177), Сергей Логинов (140), Александр Назаренко (125), Александр Сваток (105) и Александр Пихаленок (100).
В нынешнем сезоне Адамюк провел 26 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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