Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челядин: Ворскле нужно больше концентрации и везения
Хавбек полтавчан - о последних результатах команды
Фото з відкритих джерел
Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал последние результаты команды.
"Если искать позитив в негативном результате нашей последней встречи с "Металлистом" 1925, то стоит, пожалуй, сказать, что, провалив первый тайм, мы все же сумели собраться, и во второй половине игры задвигались активнее, создавали благоприятные моменты. Духом не падаем.
Собираем все силы на "Минай", чтобы порадовать, наконец, болельщиков хорошей игрой и победой. Нужно больше концентрации и везения. Хотя везение, конечно, нужно заслужить", - цитирует полузащитника пресс-служба "зелено-белых".
"Ворскла" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 30 пунктов.
Популярное сейчас
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО