Челядин: Ворскле нужно больше концентрации и везения

Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал последние результаты команды.

"Если искать позитив в негативном результате нашей последней встречи с "Металлистом" 1925, то стоит, пожалуй, сказать, что, провалив первый тайм, мы все же сумели собраться, и во второй половине игры задвигались активнее, создавали благоприятные моменты. Духом не падаем.

Собираем все силы на "Минай", чтобы порадовать, наконец, болельщиков хорошей игрой и победой. Нужно больше концентрации и везения. Хотя везение, конечно, нужно заслужить", - цитирует полузащитника пресс-служба "зелено-белых".