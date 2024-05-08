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Челядин: Ворскле нужно больше концентрации и везения

Премьер-лига

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Челядин: Ворскле нужно больше концентрации и везения

Фото з відкритих джерел

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Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал последние результаты команды.

"Если искать позитив в негативном результате нашей последней встречи с "Металлистом" 1925, то стоит, пожалуй, сказать, что, провалив первый тайм, мы все же сумели собраться, и во второй половине игры задвигались активнее, создавали благоприятные моменты. Духом не падаем.

Собираем все силы на "Минай", чтобы порадовать, наконец, болельщиков хорошей игрой и победой. Нужно больше концентрации и везения. Хотя везение, конечно, нужно заслужить", - цитирует полузащитника пресс-служба "зелено-белых".

"Ворскла" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 30 пунктов.

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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