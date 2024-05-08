Маханьков: Ребров - лучший тренер Украины после Лобановского

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Пеле.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Бавария". С детства за нее болею.

- Тренер номер один в мире?

- Карло Анчелотти. Результаты его работы говорят за себя.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- "Арена Львов".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Жоау Феликс. Играл против него в Юношеской Лиге Чемпионов, когда он выступал за "Бенфику". Очень сильный футболист.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Автобиография Александра Шовковского.

- Лучшее восстановление после матча?

- Сауна с командой.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс", "Динамо", "Шахтер".

- Ваша футбольная мечта?

- Сыграть как можно больше матчей в Лиге Чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Сергей Ребров.