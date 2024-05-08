  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маханьков: Ребров - лучший тренер Украины после Лобановского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маханьков: Ребров - лучший тренер Украины после Лобановского

Премьер-лига

Вратарь "Кривбасса" ответил на 10 футбольных вопросов

Маханьков: Ребров - лучший тренер Украины после Лобановского

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Пеле.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Бавария". С детства за нее болею.

- Тренер номер один в мире?

- Карло Анчелотти. Результаты его работы говорят за себя.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- "Арена Львов".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Жоау Феликс. Играл против него в Юношеской Лиге Чемпионов, когда он выступал за "Бенфику". Очень сильный футболист.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Автобиография Александра Шовковского.

- Лучшее восстановление после матча?

- Сауна с командой.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс", "Динамо", "Шахтер".

- Ваша футбольная мечта?

- Сыграть как можно больше матчей в Лиге Чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Сергей Ребров.

По теме
yellow-arrow
Колос – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Игрок Ворсклы: Все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая
yellow-arrow
Челядин: Ворскле нужно больше концентрации и везения
Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Маханьков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости