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Маханьков: Ребров - лучший тренер Украины после Лобановского
Вратарь "Кривбасса" ответил на 10 футбольных вопросов
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Пеле.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Бавария". С детства за нее болею.
- Тренер номер один в мире?
- Карло Анчелотти. Результаты его работы говорят за себя.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- "Арена Львов".
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Жоау Феликс. Играл против него в Юношеской Лиге Чемпионов, когда он выступал за "Бенфику". Очень сильный футболист.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Автобиография Александра Шовковского.
- Лучшее восстановление после матча?
- Сауна с командой.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс", "Динамо", "Шахтер".
- Ваша футбольная мечта?
- Сыграть как можно больше матчей в Лиге Чемпионов.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Сергей Ребров.
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