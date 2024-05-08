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Игрок Ворсклы: Все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая

Премьер-лига

Полтавский клуб сразится с "Шахтером" за Кубок Украины

Игрок Ворсклы: Все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая

Фото: ФК Ворскла

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Полузащитник "Ворсклы" Самбу Сиссоко дал оценку последним результатам своей команды.

"Глубоко разбираться в причинах неудач могут тренеры, а мы должны к ним прислушиваться, и делать выводы из своих просчетов. Знаем, что нам нужно исправить, чтобы наладить игру. На самом деле все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая.

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Впрочем, дела в чемпионате нас тоже изрядно смущают. Мы много внимания уделяем физической и тактической подготовке, каждый работает над собой. Работа кипит, а значит непременно придет и результат. Где бы я ни играл, всем сердцем старался быть с болельщиками.

Сейчас в Украине сложные времена, поэтому возвращение фанов на стадионы - большой праздник для всех нас. Будем стараться еще больше, чтобы оправдать их надежды", - резюмировал французский легионер полтавского клуба.

Напомним, 15 мая "Ворскла" сыграет в финале Кубка Украины против "Шахтера". Игра пройдет в Ровно на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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