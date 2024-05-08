Колос – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Ковалевке сыграют перенесенный матч 15-го тура УПЛ между местным "Колосом" и "Зарей". В последний раз команды встречались еще год назад, тогда минимально победил луганский коллектив.

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В прошлом туре в качестве тренера "Колоса" дебютировал Александр Поздеев. Дебют получился провальным – 0:5 от киевского "Динамо". Это была самая невнятная игра "Колоса" в этом сезоне. "Заря" в меньшинстве смогла отыграться в Житомире и сыграла вничью с "Полесьем". С наилучшей стороны снова проявил себя Герреро.

Матч 15-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Колос" - "Заря" состоится в четверг, 9 мая 2024 года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и большинства ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).