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Волочай: Если бы Неделин досмотрел видео до конца, то у него вопросов не было бы
Комментатор ответил генеральному директора "Металлиста 1925"
Twitter. V1lat
Украинский комментатор Виталий Волочай отреагировал на комментарий генерального директора "Металлиста 1925" Андрея Неделина относительно информации, которую ранее обнародовал Волочай.
- Я честно очень удивлен, что господин Неделин что-то написал, потому что моя история была о "Металлисте", а не "Металлисте 1925". Единственное, что я в программе сегодня сказал - что "Металлист" использовал появление "Металлиста 1925" как доказательство того, что не только они берут айдентику и название, похожие на старый "Металлист", что помогло им в решении. Я конкретно в выпуске, на конкретном тайминге – 47 мин 20 с – на вопрос Болотникова "а это повлияет на "Металлист 1925"?" сразу сказал, что нет, в этом же решении написано, что этот суд абсолютно никакого отношения к "Металлисту 1925" не имеет и не признает "Металлист 1925" правопреемником ни одного, ни другого "Металлиста". Я сказал это в выпуске.
Единственное предположение – что, возможно, господин Неделин не дослушал до этого момента, потому что я не понимаю вообще, почему он так отреагировал на этот материал, который к его клубу никакого отношения не имеет. Меня это удивляет. Он там пишет, что уверен, что никаких упоминаний "Металлиста 1925" в этом решении нет – они есть, их больше 50 на 11 страницах этого решения, их очень много. Я ведь не придумываю. Я честно совсем не понимаю, почему господин Неделин начинает говорить на эту тему. Ибо какое отношение это имеет к "Металлисту 1925" – я не знаю.
– Неделин еще отдельно вспоминал, что история о том, что Каяду судился с "Металлистом 1925" – это неправда. Вы говорили, что Каяду судился с "Металлистом 1925". Можете это прояснить?
– Да. Это не подается напрямую в клуб, он обращался в ФИФА для того, чтобы ФИФА ему помогла в палате разрешения споров. ФИФА идет в УАФ, насколько я понимаю юридические контексты, и спрашивает, есть ли такой клуб. Если УАФ отвечает, что такого клуба нет, то он снова обращается в ФИФА, что есть такой-то другой клуб. ФИФА обращается в УАФ, УАФ отвечает, что есть клуб "Металлист 1925", но это не тот клуб. Он пробовал, он искал, подавал ли это самое – наверное, нет. Господин Неделин говорит в материале, что им приходили письма с уточнением – об этом же я и говорил в выпуске. Поэтому опять-таки мне реакция непонятна.
Еще хотел бы добавить, что мне очень не нравится тон, с которым Андрей Неделин дал свой комментарий, пренебрежительно несколько раз намекая на то, что мне кто-то навязывает какую-то информацию, что я что-то придумываю, что это ложь и бред, что я должен отвечать за свои слова. Я за свои слова полностью отвечаю, на 100%, и если бы он хотя бы досмотрел это видео до конца, то у него бы вопросов не было. А если человек позволяет себе так публично обвинять меня во лжи, то я хочу, чтобы все участники этого диалога через Tribuna.com отвечали за свои слова.
Поэтому повторю еще раз: можно было дослушать видео до конца, в котором я говорю, что этот суд не признает "Металлист 1925" правопреемником "Металлиста". Он этого не дослушал и обвинил меня во лжи. Извините, конечно, но будьте внимательнее и отвечайте за свои слова. Я-то за свои всегда готов отвечать, – сказал Волочай.
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