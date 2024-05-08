Волочай: Если бы Неделин досмотрел видео до конца, то у него вопросов не было бы

Украинский комментатор Виталий Волочай отреагировал на комментарий генерального директора "Металлиста 1925" Андрея Неделина относительно информации, которую ранее обнародовал Волочай.

- Я честно очень удивлен, что господин Неделин что-то написал, потому что моя история была о "Металлисте", а не "Металлисте 1925". Единственное, что я в программе сегодня сказал - что "Металлист" использовал появление "Металлиста 1925" как доказательство того, что не только они берут айдентику и название, похожие на старый "Металлист", что помогло им в решении. Я конкретно в выпуске, на конкретном тайминге – 47 мин 20 с – на вопрос Болотникова "а это повлияет на "Металлист 1925"?" сразу сказал, что нет, в этом же решении написано, что этот суд абсолютно никакого отношения к "Металлисту 1925" не имеет и не признает "Металлист 1925" правопреемником ни одного, ни другого "Металлиста". Я сказал это в выпуске.

Единственное предположение – что, возможно, господин Неделин не дослушал до этого момента, потому что я не понимаю вообще, почему он так отреагировал на этот материал, который к его клубу никакого отношения не имеет. Меня это удивляет. Он там пишет, что уверен, что никаких упоминаний "Металлиста 1925" в этом решении нет – они есть, их больше 50 на 11 страницах этого решения, их очень много. Я ведь не придумываю. Я честно совсем не понимаю, почему господин Неделин начинает говорить на эту тему. Ибо какое отношение это имеет к "Металлисту 1925" – я не знаю.

– Неделин еще отдельно вспоминал, что история о том, что Каяду судился с "Металлистом 1925" – это неправда. Вы говорили, что Каяду судился с "Металлистом 1925". Можете это прояснить?

– Да. Это не подается напрямую в клуб, он обращался в ФИФА для того, чтобы ФИФА ему помогла в палате разрешения споров. ФИФА идет в УАФ, насколько я понимаю юридические контексты, и спрашивает, есть ли такой клуб. Если УАФ отвечает, что такого клуба нет, то он снова обращается в ФИФА, что есть такой-то другой клуб. ФИФА обращается в УАФ, УАФ отвечает, что есть клуб "Металлист 1925", но это не тот клуб. Он пробовал, он искал, подавал ли это самое – наверное, нет. Господин Неделин говорит в материале, что им приходили письма с уточнением – об этом же я и говорил в выпуске. Поэтому опять-таки мне реакция непонятна.

Еще хотел бы добавить, что мне очень не нравится тон, с которым Андрей Неделин дал свой комментарий, пренебрежительно несколько раз намекая на то, что мне кто-то навязывает какую-то информацию, что я что-то придумываю, что это ложь и бред, что я должен отвечать за свои слова. Я за свои слова полностью отвечаю, на 100%, и если бы он хотя бы досмотрел это видео до конца, то у него бы вопросов не было. А если человек позволяет себе так публично обвинять меня во лжи, то я хочу, чтобы все участники этого диалога через Tribuna.com отвечали за свои слова.

Поэтому повторю еще раз: можно было дослушать видео до конца, в котором я говорю, что этот суд не признает "Металлист 1925" правопреемником "Металлиста". Он этого не дослушал и обвинил меня во лжи. Извините, конечно, но будьте внимательнее и отвечайте за свои слова. Я-то за свои всегда готов отвечать, – сказал Волочай.