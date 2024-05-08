Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Понедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день
Футболист "Кривбасса" поговорил о своей фамилии
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о своей фамилии.
- Расскажи историю своей фамилии, она довольно интересная - Понедельник. Мы уже слышали разные варианты ее произношения: например, Понедельник. Видишь ли в этом какой-то символизм?
- Если вы имеете в виду, в какой день я родился, то это не понедельник (улыбается). Но история моей фамилии такова, что она пошла именно от дня недели, как говорят мои родные. Мне кажется это всем и так понятно, здесь нет никакого секрета.
Что касается особых событий, которые случались в моей жизни именно в понедельник, я не помню такого, потому что не зацикливаюсь на днях. Ведь у футболистов нет дней, только конкретные числа.
Символизм такой, что для кого-то понедельник - это тяжелый день как говорится, а для меня - это мой день.
- В футболе мы встречали фамилии Понедельник, Среда, Суббота. А какие еще дни недели в фамилиях футбольных людей попадались лично тебе?
- Точно помню, что когда следил за ФК "Волынь", там играл вратарь Виталий Недилько, - сказал Понедельник.
Популярное сейчас
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Дортмунд в финале ЛЧ! ПСЖ — Боруссия Д 0:1. Видео гола и обзор матча
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО