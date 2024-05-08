  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Понедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Понедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день

Премьер-лига

Футболист "Кривбасса" поговорил о своей фамилии

Понедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о своей фамилии.

- Расскажи историю своей фамилии, она довольно интересная - Понедельник. Мы уже слышали разные варианты ее произношения: например, Понедельник. Видишь ли в этом какой-то символизм?

- Если вы имеете в виду, в какой день я родился, то это не понедельник (улыбается). Но история моей фамилии такова, что она пошла именно от дня недели, как говорят мои родные. Мне кажется это всем и так понятно, здесь нет никакого секрета.

Что касается особых событий, которые случались в моей жизни именно в понедельник, я не помню такого, потому что не зацикливаюсь на днях. Ведь у футболистов нет дней, только конкретные числа.

Символизм такой, что для кого-то понедельник - это тяжелый день как говорится, а для меня - это мой день.

- В футболе мы встречали фамилии Понедельник, Среда, Суббота. А какие еще дни недели в фамилиях футбольных людей попадались лично тебе?

- Точно помню, что когда следил за ФК "Волынь", там играл вратарь Виталий Недилько, - сказал Понедельник.

Читайте такжеГагарин - о Кривбассе: Это состоялся ренейминг на базе футбольного клуба Горняк
По теме
yellow-arrow
Владимир Шаран: Даже после сухого первого тайма я был уверен, что Динамо победит Колос
yellow-arrow
Волочай: Если бы Неделин досмотрел видео до конца, то у него вопросов не было бы
yellow-arrow
Колос – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости