Понедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о своей фамилии.

- Расскажи историю своей фамилии, она довольно интересная - Понедельник. Мы уже слышали разные варианты ее произношения: например, Понедельник. Видишь ли в этом какой-то символизм?

- Если вы имеете в виду, в какой день я родился, то это не понедельник (улыбается). Но история моей фамилии такова, что она пошла именно от дня недели, как говорят мои родные. Мне кажется это всем и так понятно, здесь нет никакого секрета.

Что касается особых событий, которые случались в моей жизни именно в понедельник, я не помню такого, потому что не зацикливаюсь на днях. Ведь у футболистов нет дней, только конкретные числа.

Символизм такой, что для кого-то понедельник - это тяжелый день как говорится, а для меня - это мой день.

- В футболе мы встречали фамилии Понедельник, Среда, Суббота. А какие еще дни недели в фамилиях футбольных людей попадались лично тебе?

- Точно помню, что когда следил за ФК "Волынь", там играл вратарь Виталий Недилько, - сказал Понедельник.