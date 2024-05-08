Владимир Шаран: Даже после сухого первого тайма я был уверен, что Динамо победит Колос

Впечатлениями о событиях 27-го тура УПЛ делится бывший наставник "Закарпатья", "Александрии", "Карпат" и "Миная" Владимир Шаран.

- По интересному стечению обстоятельств сразу два матча, пришедшиеся на последний день тура, оказались центральными. Речь идет о встрече претендующих на медали "Днепра-1" и "Кривбасса" и игре двух аутсайдеров, "Вереса" и "Миная". Понравились ли вам эти поединки?

- Такие матчи интересно смотреть, ведь у них первоочередным является результат. В поединке "Днепр-1" – "Кривбасс" мы увидели более прагматичный футбол. Было видно, что игра идет как раз на результат. Днепряне доказали, что у них действительно хороший коллектив, что они готовы сражаться за тренера. Ведь в преддверии матча Юрий Максимов сказал, что в случае поражения он уйдет из команды. А тут еще и отсутствовал Гуцуляк, даже не попавший в заявку на игру. Это была потеря для "Днепра-1". Однако ребята молодцы, Гаджиев забил отличный мяч. Было видно, что команда Максимова была настроена на победу в днепропетровском дерби.

Что касается поединка "Верес" – "Минай", то для меня такой характер игры был ожидаемым. Хотя я и работал в "Минае", но все же понимал, что "Верес" приложит максимум усилий для того, чтобы победить. Что ровенчане и доказали в этом поединке. Несмотря на то, что они проигрывали 0:1, были лучше соперника. В частности, лучше по движению, ведь давно я не видел, чтобы футболисты "Вереса" так двигались. А еще по вдохновению и желанию. К тому же, сказалась и поддержка. Без поддержки болельщиков, на мой взгляд, хозяевам поля было бы тяжело. Особенно после того, как они пропустили мяч в свои ворота. "Минай" же, как всегда, свою игровую схему не менял, играя в контратакующий футбол с двумя нападающими – Ременяком и Устименко, которые всегда были на острие атаки. Первый из них молодец – забил мяч. Да и Устименко старался. А еще в составе закарпатской команды мне понравился Вакула. Возвращаясь к теме "Вереса" скажу, что мне хотелось увидеть команду, как турнирно способную во второй половине этого сезона. И ровенчане победили, причем вполне заслуженно. Хотя я, разумеется, болел за "Минай".

– На что может рассчитывать "Днепр-1" после потери многих очков в весенней части чемпионата?

- Я считаю, что днепряне могут рассчитывать на четвертое место, дающее право играть в еврокубках. Они заслужили это. К сожалению, в период зимнего антракта в чемпионате у команды не было усиления, которое хотел видеть Юрий Максимов. Так что, когда в весенней части сезона началась эпидемия травм, то это, безусловно, влияло на качество игры и результат. Понятно почему – потому что нет равноценных замен. А для того чтобы ставить высокие задачи, нужно иметь по несколько исполнителей на каждую позицию. Вот как у "Кривбасса", который на зимний перерыв ушел на первой строчке, хотя все мы прекрасно понимали, что "Шахтер" и "Динамо" свои очки все же наберут. Криворожский клуб зимой провел серьезную селекционную работу, и в команде появилось усиление. Поэтому третье место "Кривбасс" вполне заслуживает. Бронзовые награды для этого клуба – это супер.

- Как вы оцениваете шансы "Миная" побороться за место, которое дает право играть в переходных матчах?

– Сейчас футбол таков, что могут быть любые неожиданные результаты. Конечно, хотелось бы, чтобы закарпатская команда это право завоевала. Но, к сожалению, она проиграла "Вересу" в лобовой встрече, поэтому я думаю, что после этого у "Миная" мало шансов.

- Еще два претендента на сохранение прописки в УПЛ, "Оболонь" и "Металлист 1925", свои матчи выиграли. Минимальный счет отражает ход событий в этих играх?

– Если бы в матче "Оболонь" – ЛНЗ в самом его начале черкащане реализовали свой момент, когда был выход "три в одного", то все могло бы поменяться. Однако "пивовары" в очередной раз продемонстрировали характер и желание победить, поэтому и добились своего. Теперь ситуация в таблице еще больше обострилась. "Оболони" будет нелегко в последних трех играх, ведь на этом этапе ее ждут поединки с "Рухом", "Ворсклой" и "Александрией". Если говорить о матче "Металлист 1925" – "Ворскла", то харьковская команда переиграла соперника по игре. "Металлист 1925" мне понравился. Если же анализировать по составу, то самым слабым звеном есть оборона. Сама команда играет в атакующий футбол, но как бы то ни было, а в первую очередь нужно думать о защите. И все же харьковчане молодцы, что реализовали моменты, которые были в матче с "Ворсклой". "Металлист 1925" победил заслуженно.

– В матчах с участием обоих наших грандов сенсаций не произошло. "Шахтер" и "Динамо" переиграли своих соперников – "Черноморец" и "Колос" с крупным счетом. Все по делу?

– Да, и здесь даже не может быть вопросов. Обе команды - и "Шахтер", и "Динамо" демонстрируют тот футбол, который нравится всем болельщикам. Это атакующий футбол. "Динамо" в каждом поединке здорово проводит второй тайм. Даже невзирая на то, что порой приходится играть в меньшинстве, они после перерыва выглядят просто супер! Динамовцы прибавляют в игре, ведь физически хорошо готовы. Это помогает им вырывать победы. В матче с "Колосом", когда после первой половины игры был "сухой" счет, я был уверен, что "Динамо" победит. Даже сомнений никаких у меня не возникало. Футболисты "Динамо" включили скорость, заиграли активнее. А после того, как в воротах коваливцев побывал первый мяч, "Колос" раскрылся – и киевлянам это было только на руку. Они это доказали, проводя красивые комбинации и применяя острые контрататки. Никто после первого тайма не ожидал, что "Динамо" победит "Колос" с таким разгромным счетом. Что касается матча с участием другого гранда, то "Шахтер" есть "Шахтер". В этой команде собраны индивидуально сильные футболисты, которые от матча к матчу это демонстрируют. Именно так и было в обеих встречах с "Черноморцем". Учитывая, что очень тяжело играть два поединка подряд против одной и той же команды, "горняки" все же доказали, что они заслуживают чемпионского звания. Конечно, при условии, что победят в очном противостоянии "Динамо".

- Что произошло с "Черноморцем", который проигрывает матч за матчем уже в пятый раз?

– Это вопрос в первую очередь к главному тренеру "Черноморца". Но, по моему мнению, одесская команда после победы в домашнем поединке с "Александрией" несколько успокоилась, тщетно посчитав, что уже выполнила первоочередную задачу не играть в переходных поединках. А вот какая была задача второстепенная, поставленная перед командой ее руководством и тренерским штабом, не знаю. Нынешний "Черноморец" не меняет свой стиль игры, пытаясь комбинировать, разыгрывать мяч и использовать индивидуальную игру. Ведь по статистике, у "Черноморца" больше всех в лиге дриблинговых действий – по крайней мере, так утверждают комментаторы, ссылаясь на Wyscout. Но как бы то ни было, а одесской команде сейчас очень тяжело. Хотя бы потому, что неизвестно, что ждет "Черноморец" летом. Имею в виду то, что много разговоров ходит о переходе в другие клубы Брагару, Путри и других футболистов. Мне кажется, что "Черноморец" просто доигрывает этот сезон.

- Чем объясните неубедительные выступления вашей бывшей команды – "Александрии", слишком часто теряющей очки на своем поле?

– Я присутствовал на матче "Александрия" – "Рух" и могу сказать, что мне очень понравилась александрийская команда до пропущенного мяча. У "горожан" серьезная проблема с центральными защитниками, к тому же сейчас в клубном лазарете много травмированных игроков, которые дают креатив – Шулянский, Беляев. Кулакову недавно сделали операцию, Логинов получил травму, а Кампос пропускал игру из-за четвертого предупреждения. Проблемы у "Александрии" есть, однако несмотря на это, команда здорово выглядела. Особенно Ковалец, игравший на острие атаки. Мне очень понравились его действия. Вообще "Александрия" полностью переигрывала "Рух", не знавший, что делать в позиционных атаках – ведь хозяева поля правильно перестраивались в защиту. Но после того, как львовяне сравняли счет, больше шансов было у них. Прежде всего, в психологическом плане. Однако отличившись голом во второй раз, "Александрия" снова пропустила. Во втором же тайме "Рух" выглядел лучше. Хотя сколько я наблюдаю за матчами александрийцев, в первой половине игры они выглядят достаточно убедительно и никому не уступают – ни "Шахтеру", ни "Динамо". И не дай Бог, чтобы "Александрия" играла еще переходные матчи.

- Как думаете, удастся ли "Полесью" в трех последних турах решить вопрос попадания в зону еврокубков?

– Не думаю. В матче житомирян с "Зарей" мне больше понравилась луганская команда. Несмотря на то, что луганчане играли вдесятером, они сумели сравнять счет. Выиграло бы в этом поединке "Полесье" – и тогда можно было бы говорить о еврокубковом шансе. А так эту задачу житомирской команде придется перенести на какой-нибудь другой сезон.

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