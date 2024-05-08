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Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Колос - Заря
Игра 15-го тура состоится 9 мая
Телеграм ФК "Колос"
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 15-го тура УПЛ-2023/2024.
15 тур
09.05.2024
"Колос" - "Заря". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), ассистенты арбитра - Стрелецкая М.С. (Сумы), Остапчук В.И. (Львов), четвертый арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража - Кран А.В. (Харьков).
Арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), ассистент ВАА - Коротин В.И. (Черкассы), наблюдатель ВАА - Абдула А.Б. (Харьков). Делегат УАФ - Титаренко Ю.Д. (Киев).
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