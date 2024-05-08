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Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
Награды достались представителям "Динамо" и "Вереса"
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 27-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Итак, лучшим футболистом тура был выбран вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Он набрал 39,6% голосов. На награду также претендовали форвард "Днепра-1" Рамик Гаджиев (32,8%), полузащитник "Александрии" Николай Михайленко (15,1%) и нападающий "Оболони" Игорь Краснопир (12,6%).
Признание лучшего наставника получил коуч "Вереса" Олег Шандрук. У него 38,1% голосов. Его конкурентами были Александр Шовковский из "Динамо" (31,8%), Юрий Максимов из "Днепра-1" (23,5%) и Виктор Скрипник из "Металлиста 1925" (6,6%).
Напомним, в 27-м туре "Динамо" разгромило "Колос" (5:0), а Ярмоленко стал одним автором из голов. "Верес" под руководством Шандрука обыграл "Минай" (3:1).
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