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Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ

Премьер-лига

Награды достались представителям "Динамо" и "Вереса"

Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 27-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Итак, лучшим футболистом тура был выбран вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Он набрал 39,6% голосов. На награду также претендовали форвард "Днепра-1" Рамик Гаджиев (32,8%), полузащитник "Александрии" Николай Михайленко (15,1%) и нападающий "Оболони" Игорь Краснопир (12,6%).

Признание лучшего наставника получил коуч "Вереса" Олег Шандрук. У него 38,1% голосов. Его конкурентами были Александр Шовковский из "Динамо" (31,8%), Юрий Максимов из "Днепра-1" (23,5%) и Виктор Скрипник из "Металлиста 1925" (6,6%).

Напомним, в 27-м туре "Динамо" разгромило "Колос" (5:0), а Ярмоленко стал одним автором из голов. "Верес" под руководством Шандрука обыграл "Минай" (3:1).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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