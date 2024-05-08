Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый сезон УПЛ начнется раньше, чем планировалось
На неделю раньше
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Новый чемпионат Украины стартует 3 августа, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.
Так, по информации источника, проголосовали клубы УПЛ на онлайн-конференции, которая продолжается прямо сейчас.
Этот результат несколько странный, так как изначально клубы говорили о возможности провести первый тур на неделю позже - 10 августа.
Главным фактором для переноса было участие сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже. Но список кандидатов в сборную до сих пор не обнародован, в связи с этим - решили начинать раньше.
Впрочем, клубы, которые отпустят в команду Руслана Ротаня двух и более игроков матчи первого тура пропустят.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру
- Грозный: Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине
- УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 1