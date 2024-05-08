Новый сезон УПЛ начнется раньше, чем планировалось

Новый чемпионат Украины стартует 3 августа, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Так, по информации источника, проголосовали клубы УПЛ на онлайн-конференции, которая продолжается прямо сейчас.

Этот результат несколько странный, так как изначально клубы говорили о возможности провести первый тур на неделю позже - 10 августа.

Главным фактором для переноса было участие сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже. Но список кандидатов в сборную до сих пор не обнародован, в связи с этим - решили начинать раньше.

Впрочем, клубы, которые отпустят в команду Руслана Ротаня двух и более игроков матчи первого тура пропустят.