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Новый сезон УПЛ начнется раньше, чем планировалось

Премьер-лига
Обновлено

На неделю раньше

Новый сезон УПЛ начнется раньше, чем планировалось

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Новый чемпионат Украины стартует 3 августа, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Так, по информации источника, проголосовали клубы УПЛ на онлайн-конференции, которая продолжается прямо сейчас.

Этот результат несколько странный, так как изначально клубы говорили о возможности провести первый тур на неделю позже - 10 августа.

Главным фактором для переноса было участие сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже. Но список кандидатов в сборную до сих пор не обнародован, в связи с этим - решили начинать раньше.

Впрочем, клубы, которые отпустят в команду Руслана Ротаня двух и более игроков матчи первого тура пропустят.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.05.2024 в 13:49
Потому что Кривбассу не терпицца поскорее выиграть чемпионат!
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0
2
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.05.2024 в 13:49
Потому что Кривбассу не терпицца поскорее выиграть чемпионат!
Ответить
0
2

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