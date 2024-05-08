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"Ажиотаж невероятный". Директор Шахтера - о матче с Динамо

Премьер-лига

За 4 минуты свободной продажи были реализованы все доступные билеты

"Ажиотаж невероятный". Директор Шахтера - о матче с Динамо

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Коммерческий директор донецкого "Шахтера" Дмитрий Кириленко прокомментировал ситуацию с билетами накануне матча 28-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

"Ажиотаж вокруг субботнего матча "Шахтер" - "Динамо" просто невероятный. За первые четыре минуты свободной продажи были реализованы все доступные билеты.

Ключевые матчи, где решается судьба чемпионства между "Шахтером" и "Динамо", случаются редко. Последний такой состоялся 14 лет назад, когда 5 мая 2010-го мы обыграли киевлян на "Донбасс Арене" со счетом 1:0. Это было первое чемпионство "Шахтера", добытое на новом стадионе. Поэтому сейчас интерес к классико настолько высок.

Уверен, если бы была возможность играть без ограничений для болельщиков, то где бы мы ни играли, в Донецке, Львове или Киеве, на стадионе был бы аншлаг", - цитирует Кириленко клубная пресс-служба.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 11 мая и начнется в 18:00.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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