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Премьер-лига

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Кто рассудит Шахтер - Динамо? Судейские назначение на 28-й тур УПЛ

Премьер-лига

Арбитров традиционно выбрали путем жеребьевки

Кто рассудит Шахтер - Динамо? Судейские назначение на 28-й тур УПЛ

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 28-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

Саму жеребьевку провели главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко и спортивный директор лиги Максим Степаненко.

28-й тур

11.05.2024

"Ворскла" - "Минай". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 13:00. Арбитр - Дердь Н.В. (Ужгород), Арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),

"Оболонь" - "Рух". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),

"Шахтер" - "Динамо". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

12.05.2024

"Александрия" - "Днепр-1". Александрия. Стадион "Ника". 13:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),

"Черноморец" - "Металлист 1925". Одесса. "Черноморец". 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

"Кривбасс" - "Полесье". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),

13.05.2024

"Колос" - "ЛНЗ". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Заря" - "Верес". Киев. Стадион "Левый берег". 18:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.05.2024 в 14:34
ЧО сдаст игру М1925 надо помогать городам а то останутся одни колхозы
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.05.2024 в 14:34
ЧО сдаст игру М1925 надо помогать городам а то останутся одни колхозы
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