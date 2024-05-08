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Рух просит заменить главного арбитра матча с Оболонью, который представляет город Львов
Львовский клуб обратился с письмом в Комитет арбитров УАФ
фото - Олександр Приходько
"Рух" обратился в Комитет арбитров УАФ с просьбой о замене главного арбитра матча 28-го тура УПЛ с "Оболонью".
На игру был назначен Александр Шандор из Львова. "Желто-черные" считают, что не следует создавать дополнительное давление из-за принадлежности судьи и клуба к одному городу.
В своем письме к главе судейского комитета Екатерине Монзуль "Рух" добавил, что не ставит под сомнение квалификацию Шандора, но считает, что данное назначение неэтично по отношению к "Оболони".
При этом львовский клуб поддерживает процедуру жеребьевки при назначении арбитров на матчи.
Матч "Оболонь" - "Рух" состоится 11 мая в Киеве на "Оболонь-Арене".
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