  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Понедельник: Когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Понедельник: Когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше

Премьер-лига

Футболист оценил конкуренцию на своей позиции

Понедельник: Когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился своими мыслями касательно конкуренции в криворожской команде.

- Как оценишь конкуренцию за позицию правого защитника с Рафаэлем Бандейрой?

- В принципе, конкуренция - это всегда хорошо, она придает импульс на тренировках. Всегда хочется упорно тренироваться, но когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше. Я считаю, что не мне оценивать мою игру, или игру Рафы, ведь для этого есть тренерский штаб.

Читайте такжеПонедельник: Для кого-то понедельник - это тяжелый день, а для меня - это мой день

Тренеры определяют стартовый состав. Конечно, все что от меня зависит, я стараюсь делать, а дальше дело за тренером. В первую очередь, мы все здесь ради одной цели, мы хотим занять как можно более высокое место. Поэтому, если тренер будет видеть поставить того или иного игрока и в результате это принесет победу команде, значит тренер не ошибся и на данном этапе именно эти футболисты сильнее.

- Ты забил за "Кривбасс" три гола. Какой из них самый важный и самый памятный для тебя?

- Я думаю, что можно отметить гол на выезде "Вересу", когда я вышел на замену и смог забить решающий гол. В том матче мы победили со счетом 2:1. Тем более, это был мой первый гол в УПЛ, - сказал Понедельник.

В нынешнем сезоне Понедельник провел 28 матчей за "Кривбасса" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Рух просит заменить главного арбитра матча с Оболонью, который представляет город Львов
yellow-arrow
Колос – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2024
yellow-arrow
Кто рассудит Шахтер - Динамо? Судейские назначение на 28-й тур УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости