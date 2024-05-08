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Понедельник: Когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше
Футболист оценил конкуренцию на своей позиции
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился своими мыслями касательно конкуренции в криворожской команде.
- Как оценишь конкуренцию за позицию правого защитника с Рафаэлем Бандейрой?
- В принципе, конкуренция - это всегда хорошо, она придает импульс на тренировках. Всегда хочется упорно тренироваться, но когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше. Я считаю, что не мне оценивать мою игру, или игру Рафы, ведь для этого есть тренерский штаб.
Тренеры определяют стартовый состав. Конечно, все что от меня зависит, я стараюсь делать, а дальше дело за тренером. В первую очередь, мы все здесь ради одной цели, мы хотим занять как можно более высокое место. Поэтому, если тренер будет видеть поставить того или иного игрока и в результате это принесет победу команде, значит тренер не ошибся и на данном этапе именно эти футболисты сильнее.
- Ты забил за "Кривбасс" три гола. Какой из них самый важный и самый памятный для тебя?
- Я думаю, что можно отметить гол на выезде "Вересу", когда я вышел на замену и смог забить решающий гол. В том матче мы победили со счетом 2:1. Тем более, это был мой первый гол в УПЛ, - сказал Понедельник.
В нынешнем сезоне Понедельник провел 28 матчей за "Кривбасса" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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