Понедельник: Когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился своими мыслями касательно конкуренции в криворожской команде.

- Как оценишь конкуренцию за позицию правого защитника с Рафаэлем Бандейрой?

- В принципе, конкуренция - это всегда хорошо, она придает импульс на тренировках. Всегда хочется упорно тренироваться, но когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше. Я считаю, что не мне оценивать мою игру, или игру Рафы, ведь для этого есть тренерский штаб.

Тренеры определяют стартовый состав. Конечно, все что от меня зависит, я стараюсь делать, а дальше дело за тренером. В первую очередь, мы все здесь ради одной цели, мы хотим занять как можно более высокое место. Поэтому, если тренер будет видеть поставить того или иного игрока и в результате это принесет победу команде, значит тренер не ошибся и на данном этапе именно эти футболисты сильнее.

- Ты забил за "Кривбасс" три гола. Какой из них самый важный и самый памятный для тебя?

- Я думаю, что можно отметить гол на выезде "Вересу", когда я вышел на замену и смог забить решающий гол. В том матче мы победили со счетом 2:1. Тем более, это был мой первый гол в УПЛ, - сказал Понедельник.

В нынешнем сезоне Понедельник провел 28 матчей за "Кривбасса" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.