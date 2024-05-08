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Гладкий: Большая ошибка моей жизни, что идя в Днепр и Динамо, я хотел кому-то что-то доказать
Доказывать нужно было самому себе
Экс-игрок сборной Александр Гладкий, не так давно ставший спортивным директором аматорского клуба, рассказал, почему в свое время не смог себя проявить в "
"Это болезненная тема, я хотел кому-то что-то доказать. Большая ошибка моей жизни, что и идя в "Днепр", и идя в "Динамо", я хотел кому-то что-то доказать. Потом я понял, что доказывать что-то нужно только себе.
Приглашение Реброва? Я очень благодарен ему за этот переход, за время, что я пробыл в "Динамо", к сожалению, не получилось. Совершенно не шло. Я никого в этом не виню, только себя и искал ошибки только в себе.
Я был первым инициатором того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Я понимал, что это не моя команда, и я не могу там играть. Я многое для себя понял, я не жалею. Нужно пройти через это, и я это сделал.
В "Динамо" никто не будет ждать, никто не даст тебе много времени. Когда ты приходишь, то должен давать результат, и я не смог. После этого я понял, что никому не нужно ничего доказывать", – сказал 36-летний Гладкий.
Отметим, что за "Динамо" в сезоне-2016/2017 Гладкий 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.
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