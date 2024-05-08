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Рух передал украинским артиллеристам антиланцетные комплексы и средства РЭБ
Рух продолжает помогать
fcrukh.com
Львовский "
"Мы благодарны ФК "Рух", его основателю Григорию Козловскому и Emily Resort за то, что они всегда оказывают всестороннюю помощь 45-й бригаде. Эта поддержка помогает нам быстрее и качественнее работать на фронте и делать все для нашей Победы.
Клуб и Григорий Петрович откликаются на наши запросы и передают разнообразную технику, снаряжение, автомобили, запчасти и комплектующие и тому подобное. Вот сейчас бригада получила средства против вражеских БПЛА "Ланцет" и средства РЭБ против FPV-дронов. Они помогут сохранить жизнь военнослужащих, а также сохранят наше оружие и технику", - сказал начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев.
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