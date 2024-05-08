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Рух передал украинским артиллеристам антиланцетные комплексы и средства РЭБ

Премьер-лига

Рух продолжает помогать

Рух передал украинским артиллеристам антиланцетные комплексы и средства РЭБ

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" и его основатель Григорий Козловский, а также Emily Resort отреагировали на запрос бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады и передали им необходимое снаряжение. Так, военные получили антиланцетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов.

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"Мы благодарны ФК "Рух", его основателю Григорию Козловскому и Emily Resort за то, что они всегда оказывают всестороннюю помощь 45-й бригаде. Эта поддержка помогает нам быстрее и качественнее работать на фронте и делать все для нашей Победы.

Клуб и Григорий Петрович откликаются на наши запросы и передают разнообразную технику, снаряжение, автомобили, запчасти и комплектующие и тому подобное. Вот сейчас бригада получила средства против вражеских БПЛА "Ланцет" и средства РЭБ против FPV-дронов. Они помогут сохранить жизнь военнослужащих, а также сохранят наше оружие и технику", - сказал начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.05.2024 в 18:13
Все правильно поняли. Надо по игроку с каждой команды мобилизовать, чтобы помощь от клубов полилась рекой
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0
1
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
08.05.2024 в 18:13
Все правильно поняли. Надо по игроку с каждой команды мобилизовать, чтобы помощь от клубов полилась рекой
Ответить
0
1

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