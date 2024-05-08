УАФ признала верным решение арбитра по пенальти в матче Шахтер - Черноморец

Комитет арбитров УАФ рассмотрел спорный эпизод с назначением пенальти в ворота "Черноморца" в матче 27-го тура с "Шахтером" (0:3).

"Шахтер" - "Черноморец". Арбитр - Анастасия Романюк.

53 минута

Решение полевого арбитра - пенальти без желтой карточки

Правильное решение - пенальти без желтой карточки

Обоснование: Вратарь № 1 ("Черноморец"), пытаясь выбить мяч у игрока №14 ("Шахтер"), опаздывает и сбивает соперника, что приводит к назначению очевидного пенальти. Неудачная попытка выбить мяч приводит к нарушению правил в штрафной площади, поэтому в таких случаях желтая карточка за нарушение правил не выносится.

Именно поэтому ВАР осуществил молчаливую проверку.