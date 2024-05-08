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УАФ признала верным решение арбитра по пенальти в матче Шахтер - Черноморец
Анастасия Романюк правильно разобралась в ситуации
Фото - ФК Львів / Автор невідомий
Комитет арбитров УАФ рассмотрел спорный эпизод с назначением пенальти в ворота "Черноморца" в
"Шахтер" - "Черноморец". Арбитр - Анастасия Романюк.
53 минута
Решение полевого арбитра - пенальти без желтой карточки
Правильное решение - пенальти без желтой карточки
Обоснование: Вратарь № 1 ("Черноморец"), пытаясь выбить мяч у игрока №14 ("Шахтер"), опаздывает и сбивает соперника, что приводит к назначению очевидного пенальти. Неудачная попытка выбить мяч приводит к нарушению правил в штрафной площади, поэтому в таких случаях желтая карточка за нарушение правил не выносится.
Именно поэтому ВАР осуществил молчаливую проверку.
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