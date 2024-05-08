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Спортдир Колоса: Не знаю, откуда у простого болельщика Вацко информация о переходе Фесюна в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

В Колосе продолжают отмалчиваться

Спортдир Колоса: Не знаю, откуда у простого болельщика Вацко информация о переходе Фесюна в Шахтер

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал информацию комментатора Виктора Вацко (который любит себя называть простым болельщиком) о том, что кипер ковалевцев Кирилл Фесюн летом перейдет в "Шахтер" за 3 млн евро.

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"Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация.

Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет после окончания чемпионата", – сказал Лисицкий.

Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.

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Виталий Лисицкий Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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