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Спортдир Колоса: Не знаю, откуда у простого болельщика Вацко информация о переходе Фесюна в Шахтер
В Колосе продолжают отмалчиваться
instagram.com/v.vatsko
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал информацию комментатора Виктора Вацко (который любит себя называть простым болельщиком) о том, что кипер ковалевцев Кирилл Фесюн летом перейдет в "Шахтер" за 3 млн евро.
"Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация.
Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет после окончания чемпионата", – сказал Лисицкий.
Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.
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