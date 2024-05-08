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Понедельник: Пытаюсь помогать ВСУ - разыгрывать какую-то футболку или атрибутику
Защитник Кривбасса часто проводит благотворительные аукционы и розыграшы
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "
– Ты часто организовываешь благотворительные аукционы на нужды ВСУ. Все ли удается, собираешь нужные суммы?
– В большей степени удается собирать все. Вы же понимаете, что это зависит от морального состояния людей, от людей, желающих помогать. Бывают моменты, когда сбор закрывается за день-два, а бывают такие, которые не достигли той цели, которую мы поставили. Но любые донаты, любой сбор, который в принципе проводится, чрезвычайно помогает, даже если это минимальные суммы: 1000, 500, 100, 10 гривен – это все идет на пользу нашей родной Украине.
Конечно, все благодаря людям, а что зависит от меня, я также пытаюсь делать и помогать ВСУ: разыграть какую-то футболку или атрибутику, ведь если это интересно людям и приносит пользу, то почему это не делать.
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