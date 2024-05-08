УАФ заявила, что превентивно предотвратила манипулирование на результат в матче Динамо - Минай

УАФ отчиталась о первых результатах работы службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований, которую возглавил Андрей Давыденко.

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Отмечается, что в первые недели работы УАФ превентивно предотвратила влияние (манипулирование) на результат матча УПЛ "Минай" — "Динамо" (1:3).

Также было начато два служебных расследования: Первая лига – "Металлист" – "Кремень" (2:1), Вторая лига – "Карпаты-2" – "Нива" Винница (0:0).

Всего службой было проведено полиграфическое исследование 30 арбитров и наблюдателей арбитража. По результатам отдельных исследований взяты объяснения.