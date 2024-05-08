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Corriere dello Sport: Судаков остается одной из главных целей Наполи на летнее окно

Премьер-лига
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Хотя в Неаполе и понимают, что подписать украинца будет сложно

Corriere dello Sport: Судаков остается одной из главных целей Наполи на летнее окно

Фото: Шахтар

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков остается одной из главных целей "Наполи" на летнее трансферное окно в линию полузащиты, сообщает Corriere dello Sport.

Впрочем, также источник сообщает, что в "Наполи" понимают, что летом конкуренция за 21-летнего украинца будет высокой, поэтому рассматривает и другие варианты.

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В частности, в шорт-листе неаполитанцев также Марко Брешианини из "Фрозиноне" и Мануэль Угарте из "ПСЖ".

Напомним, что ранее была информация, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 70 млн евро.

В этом сезоне футболист сыграл 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
CdS
Опубликовал: Михаил Черныш
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