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Corriere dello Sport: Судаков остается одной из главных целей Наполи на летнее окно
Хотя в Неаполе и понимают, что подписать украинца будет сложно
Фото: Шахтар
Хавбек "
Впрочем, также источник сообщает, что в "Наполи" понимают, что летом конкуренция за 21-летнего украинца будет высокой, поэтому рассматривает и другие варианты.
В частности, в шорт-листе неаполитанцев также Марко Брешианини из "Фрозиноне" и Мануэль Угарте из "ПСЖ".
Напомним, что ранее была информация, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 70 млн евро.
В этом сезоне футболист сыграл 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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