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"Это желтая пресса". Суркис отрицает возможность возвращения Луческу

Премьер-лига
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Президент Динамо все опроверг

"Это желтая пресса". Суркис отрицает возможность возвращения Луческу

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию румынских СМИ о том, что бывший главный тренер команды Мирча Луческу может вернуться в киевский клуб на должность генерального директора.

"Правда ли, что "Динамо" предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса", – сказал Суркис.

Напомним, что по данным румынских СМИ, у Луческу также есть предложения от "Рапида" и "Динамо" Бухарест, которые рассматривают его как тренера.

Сам 78-летний специалист говорил, что примет решение о своем будущем уже летом.

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Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
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