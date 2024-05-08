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"Это желтая пресса". Суркис отрицает возможность возвращения Луческу
Президент Динамо все опроверг
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал
"Правда ли, что "Динамо" предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса", – сказал Суркис.
Напомним, что по данным румынских СМИ, у Луческу также есть предложения от "Рапида" и "Динамо" Бухарест, которые рассматривают его как тренера.
Сам 78-летний специалист говорил, что примет решение о своем будущем уже летом.
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