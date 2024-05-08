"Это желтая пресса". Суркис отрицает возможность возвращения Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию румынских СМИ о том, что бывший главный тренер команды Мирча Луческу может вернуться в киевский клуб на должность генерального директора.

"Правда ли, что "Динамо" предложило Луческу должность генерального директора, как пишут румынские СМИ? Это желтая пресса", – сказал Суркис.

Напомним, что по данным румынских СМИ, у Луческу также есть предложения от "Рапида" и "Динамо" Бухарест, которые рассматривают его как тренера.

Сам 78-летний специалист говорил, что примет решение о своем будущем уже летом.