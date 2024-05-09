Челси и Арсенал считают Судакова приоритетным подписанием, - журналист

Два лондонских гранда – "Арсенал" и "Челси", интересуются 21-летним полузащитником " Шахтера " и сборной Украины Георгием Судаковым.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, эти два лондонских клуба сделали покупку украинца приоритетной в следующее трансферное окно.

Также, по данным источника, к украинцу есть интерес со стороны и других европейских клубов.

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Напомним, что ранее была информация, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 70 млн евро.

В этом сезоне футболист сыграл 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.