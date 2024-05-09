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Челси и Арсенал считают Судакова приоритетным подписанием, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

И снова слухи о Судакове

Челси и Арсенал считают Судакова приоритетным подписанием, - журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Два лондонских гранда – "Арсенал" и "Челси", интересуются 21-летним полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Георгием Судаковым.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, эти два лондонских клуба сделали покупку украинца приоритетной в следующее трансферное окно.

Также, по данным источника, к украинцу есть интерес со стороны и других европейских клубов.

Читайте такжеCorriere dello Sport: Судаков остается одной из главных целей Наполи на летнее окно

Напомним, что ранее была информация, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 70 млн евро.

В этом сезоне футболист сыграл 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Георгий Судаков
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
09.05.2024 в 00:54
Оце я буду орати, якщо Челсі спеціально відвалить за нього ті ж 60-70лямів, для того щоб просто Мудрик скоріше адаптувався і той частіше залучав його до атаки по старій памяті. Сюр, але з боулі всяке може бути))
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Комментарии 4
Romerik (YNWA)
09.05.2024 в 00:54
Оце я буду орати, якщо Челсі спеціально відвалить за нього ті ж 60-70лямів, для того щоб просто Мудрик скоріше адаптувався і той частіше залучав його до атаки по старій памяті. Сюр, але з боулі всяке може бути))
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:20
история повторяется?)))
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1
avatar
scorpius (Ck)
09.05.2024 в 00:25
Вот это будет номер, если Челси за 70 лям ещё и Жору заберёт)))
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1
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.05.2024 в 00:33
Прекрасно ! Когда торгуются покупатели, выигрывает продавец. Мудрик свидетель...
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