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Челси и Арсенал считают Судакова приоритетным подписанием, - журналист
И снова слухи о Судакове
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Два лондонских гранда – "Арсенал" и "Челси", интересуются 21-летним полузащитником "
Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, эти два лондонских клуба сделали покупку украинца приоритетной в следующее трансферное окно.
Также, по данным источника, к украинцу есть интерес со стороны и других европейских клубов.
Напомним, что ранее была информация, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 70 млн евро.
В этом сезоне футболист сыграл 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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