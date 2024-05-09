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Представители Бешикташа встречались с агентами Шапаренко, - СМИ

Премьер-лига

Динамо хочет получить за хавбека 8-10 млн евро

Представители Бешикташа встречались с агентами Шапаренко, - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Представители турецкого "Бешикташа" встречались с представителями полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

Как сообщает турецкое издание Serencebey, агент игрока передал руководству турецкого клуба ожидания 25-летнего игрока по личному контракту.

Также сообщается, что "Динамо" ожидает получить за футболиста порядка 8-10 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт Шапаренко с киевлянами рассчитан до 30 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне Николай провел 24 матча за команду во всех турнирах, забив четыре гола и отдав восемь ассистов.

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Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Serencebey
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
09.05.2024 в 00:48
Ну і чим вони його можуть зацікавити? Пожитєвим люля кебабом чи що? Ну ок, кращі умови скоріше всього. Але воно йому треба? Якщо не буде рецидивів, можна спокійно в вільяреали, фіорентини перейти і потягнути рівень. Та й в ту ж жирону через свою ціну як вилитий став би. Короче турки-х*юрки як завжди хочуть на*бати
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
09.05.2024 в 00:48
Ну і чим вони його можуть зацікавити? Пожитєвим люля кебабом чи що? Ну ок, кращі умови скоріше всього. Але воно йому треба? Якщо не буде рецидивів, можна спокійно в вільяреали, фіорентини перейти і потягнути рівень. Та й в ту ж жирону через свою ціну як вилитий став би. Короче турки-х*юрки як завжди хочуть на*бати
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0
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.05.2024 в 00:36
Суркис, у Бешикташа нет 300 лямов...
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