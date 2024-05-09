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Представители Бешикташа встречались с агентами Шапаренко, - СМИ
Динамо хочет получить за хавбека 8-10 млн евро
Фото: ФК Динамо Київ
Представители турецкого "Бешикташа" встречались с представителями полузащитника "
Как сообщает турецкое издание Serencebey, агент игрока передал руководству турецкого клуба ожидания 25-летнего игрока по личному контракту.
Также сообщается, что "Динамо" ожидает получить за футболиста порядка 8-10 миллионов евро.
Напомним, что действующий контракт Шапаренко с киевлянами рассчитан до 30 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне Николай провел 24 матча за команду во всех турнирах, забив четыре гола и отдав восемь ассистов.
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