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Колос – Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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koloskovalivka.com
9 мая в перенесенном 15-м туре УПЛ 2023/24 ковалевский "Колос" дома будет принимать луганскую "Зарю".
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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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