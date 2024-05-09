Колос – Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

9 мая в перенесенном 15-м туре УПЛ 2023/24 ковалевский "Колос" дома будет принимать луганскую "Зарю".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.