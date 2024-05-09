Колос - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четверг, 9 мая состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Игра пройдет в Ковалевке.

Перед встречей хозяева занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Гости имеют 28 пунктов и располагаются на 11-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

9 мая 2024. Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:30 "Заря"

Арбитр - Роман Блавацкий

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>