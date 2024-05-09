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Колос - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, 9 мая состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Игра пройдет в Ковалевке.
Перед встречей хозяева занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Гости имеют 28 пунктов и располагаются на 11-й строчке.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 15-й тур
9 мая 2024. Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "Заря"
Арбитр - Роман Блавацкий
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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