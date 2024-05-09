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Колос - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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В четверг, 9 мая состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Игра пройдет в Ковалевке.

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Перед встречей хозяева занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Гости имеют 28 пунктов и располагаются на 11-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур
9 мая 2024. Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "Заря"
Арбитр - Роман Блавацкий
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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