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Полесье не будет продлевать аренду Петряка
Вингер вернется в "Шахтер"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Полесье" не будет продлевать аренду вингера "Шахтера" Ивана Петряка, пишет Sport.ua.
30-летний бывший игрок национальной сборной Украины не смог закрепиться в основном составе "волков" и не впечатлил менеджеров житомирского клуба.
Петряк перешел в "Полесье" в марте в аренду из "Шахтера". Опытный футболист должен был заменить Бени Макуана, который из-за травмы досрочно завершил сезон. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.
По информации источника, "Полесье" имеет опцию выкупа контракта, но не будет ее использовать.
В нынешнем сезоне Петряк провел за полищуков 6 матчей в чемпионате и 1 игру в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился. Контракт вингера с "Шахтером" действует до лета 2026 года.
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