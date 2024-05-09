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Полесье не будет продлевать аренду Петряка

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Вингер вернется в "Шахтер"

Полесье не будет продлевать аренду Петряка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Полесье" не будет продлевать аренду вингера "Шахтера" Ивана Петряка, пишет Sport.ua.

30-летний бывший игрок национальной сборной Украины не смог закрепиться в основном составе "волков" и не впечатлил менеджеров житомирского клуба.

Петряк перешел в "Полесье" в марте в аренду из "Шахтера". Опытный футболист должен был заменить Бени Макуана, который из-за травмы досрочно завершил сезон. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

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По информации источника, "Полесье" имеет опцию выкупа контракта, но не будет ее использовать.

В нынешнем сезоне Петряк провел за полищуков 6 матчей в чемпионате и 1 игру в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился. Контракт вингера с "Шахтером" действует до лета 2026 года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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