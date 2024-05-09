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Мишнев провел юбилейный матч в УПЛ
Хавбек достиг отметки в 200 матчей в Премьер-лиге
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Поединок против "Полесья" (1:1) стал для 30-летнего полузащитника "Зари" Дмитрия Мишнева юбилейным, 200-м, в Чемпионатах Украины.
Все матчи Мишнев провел в составе двух клубов: "Мариуполя" - 155 и "Зари" - 45. Дебютная игра Мишнева в УПЛ состоялась 30 ноября 2013 года в составе "Мариуполя" в домашней игре против "Металлиста", которая завершилась вничью (1:1). В активе Мишнева 12 голов в УПЛ.
В нынешнем сезоне Мишнев провел 27 матчей за луганчан во всех турнирах и оформил 2 результативные передачи.
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