Мишнев провел юбилейный матч в УПЛ

Поединок против "Полесья" (1:1) стал для 30-летнего полузащитника "Зари" Дмитрия Мишнева юбилейным, 200-м, в Чемпионатах Украины.

Все матчи Мишнев провел в составе двух клубов: "Мариуполя" - 155 и "Зари" - 45. Дебютная игра Мишнева в УПЛ состоялась 30 ноября 2013 года в составе "Мариуполя" в домашней игре против "Металлиста", которая завершилась вничью (1:1). В активе Мишнева 12 голов в УПЛ.

В нынешнем сезоне Мишнев провел 27 матчей за луганчан во всех турнирах и оформил 2 результативные передачи.