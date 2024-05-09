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Хавбек Вереса вернулся к тренировкам после травмы

Премьер-лига

Денис Янаков может помочь своей команде в ближайшем матче

Хавбек Вереса вернулся к тренировкам после травмы

Фото: Верес

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Двое игроков "Вереса" близки к возвращению в строй, сообщает Sport.ua.

Полузащитник Денис Янаков планирует уже сегодня тренироваться в общей группе и может успеть попасть в заявку на очередной матч ровенчан – с "Зарей", который состоится 13 мая. Что касается возвращения в строй защитника Дениса Балана, ожидается, что он вернется к тренировкам чуть позже.

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Вратарь "Вереса" Евгений Паст, который из-за травмы крестообразных связок колена надолго выбыл из строя, присутствовал на матче 27 тура чемпионата УПЛ своей команды – с "Минаем". Восстановление голкипера идет согласно графику. Он после операции уже обходится без костылей, хотя хромает и планирует 20 мая начать в Киеве заниматься с реабилитологом. Этот этап восстановления может продлиться до середины сентября.

Сейчас в активе "Вереса" 23 очка и 14 место в чемпионате УПЛ.

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Евгений Паст Денис Балан Верес (Ровно) Денис Янаков
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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