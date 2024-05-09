Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Вереса вернулся к тренировкам после травмы
Денис Янаков может помочь своей команде в ближайшем матче
Фото: Верес
Двое игроков "Вереса" близки к возвращению в строй, сообщает Sport.ua.
Полузащитник Денис Янаков планирует уже сегодня тренироваться в общей группе и может успеть попасть в заявку на очередной матч ровенчан – с "Зарей", который состоится 13 мая. Что касается возвращения в строй защитника Дениса Балана, ожидается, что он вернется к тренировкам чуть позже.
Вратарь "Вереса" Евгений Паст, который из-за травмы крестообразных связок колена надолго выбыл из строя, присутствовал на матче 27 тура чемпионата УПЛ своей команды – с "Минаем". Восстановление голкипера идет согласно графику. Он после операции уже обходится без костылей, хотя хромает и планирует 20 мая начать в Киеве заниматься с реабилитологом. Этот этап восстановления может продлиться до середины сентября.
Сейчас в активе "Вереса" 23 очка и 14 место в чемпионате УПЛ.
Популярное сейчас
- Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
- ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии
- Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО