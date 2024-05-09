Приступил к тренировкам. Источник сообщил, сыграет ли хавбек Полесья с Кривбассом

Отсутствие полузащитника Бориса Крушинского в последних матчах "Полесья" связано с внутренним повреждением кости приводящей мышцы. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Основной опорник "волков" уже приступил к тренировкам. Однако, согласно данным источника, полностью восстановиться к матчу 28-го тура УПЛ против "Кривбасса" (12 мая), скорее всего, он не успеет.

Возвращения игрока следует ожидать к игре 29 тура с "Металлистом 1925".

В текущем сезоне Крушинский провел 29 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.