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Приступил к тренировкам. Источник сообщил, сыграет ли хавбек Полесья с Кривбассом

Премьер-лига

Футболист отсутствовал из-за повреждения

Приступил к тренировкам. Источник сообщил, сыграет ли хавбек Полесья с Кривбассом

Фото: ФК Полісся

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Отсутствие полузащитника Бориса Крушинского в последних матчах "Полесья" связано с внутренним повреждением кости приводящей мышцы. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Основной опорник "волков" уже приступил к тренировкам. Однако, согласно данным источника, полностью восстановиться к матчу 28-го тура УПЛ против "Кривбасса" (12 мая), скорее всего, он не успеет.

Возвращения игрока следует ожидать к игре 29 тура с "Металлистом 1925".

В текущем сезоне Крушинский провел 29 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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