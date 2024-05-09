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Шахтер подписал соглашение с Олегом Верняевым
Украинский гимнаст - известный болельщик донецкого клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" подписал соглашение о сотрудничестве с прославленным украинским гимнастом, олимпийским чемпионом Олегом Верняевым.
Клуб будет поддерживать спортсмена во время международных и национальных соревнований, сообщает официальный сайт "горняков".
В рамках сотрудничества клуб будет оказывать организационную и информационную поддержку спортсмену в его подготовке к Олимпийским играм - 2024 в Париже и другим турнирам.
В свою очередь Олег Верняев, который является давним и одним из самых известных болельщиков донецкой команды, будет представлять "Шахтер" на спортивных соревнованиях в Украине и будет амбассадором благотворительного фонда Shakhtar Social.
"Шахтер" - это уже давно не только футбольный клуб, но и комьюнити людей с общими ценностями и интересами, это сообщество победителей. Олег Верняев родился и вырос в Донецке, он наш настоящий болельщик, а "Шахтер" уже на протяжении длительного времени болеет за Олега. Он - чемпион и в зале, и в жизни.
Это наш первый проект, когда мы сотрудничаем со спортсменом из другого вида спорта. Надеюсь, это будет интересное взаимодействие для "Шахтера", для Олега и для наших болельщиков", - сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.
"Поддержка важна всегда, и тем более перед главным стартом любого профессионального спортсмена. Для меня честь сотрудничать с клубом, за который я болею почти всю свою жизнь. Я уверен, что наши стремления к победе, желание работать на результат для своей родной страны совпадают. И это круто. Уверяю, что будет интересно!", - поделился Олег Верняев.
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