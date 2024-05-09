  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер подписал соглашение с Олегом Верняевым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер подписал соглашение с Олегом Верняевым

Премьер-лига

Украинский гимнаст - известный болельщик донецкого клуба

Шахтер подписал соглашение с Олегом Верняевым

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" подписал соглашение о сотрудничестве с прославленным украинским гимнастом, олимпийским чемпионом Олегом Верняевым.

Клуб будет поддерживать спортсмена во время международных и национальных соревнований, сообщает официальный сайт "горняков".

В рамках сотрудничества клуб будет оказывать организационную и информационную поддержку спортсмену в его подготовке к Олимпийским играм - 2024 в Париже и другим турнирам.

В свою очередь Олег Верняев, который является давним и одним из самых известных болельщиков донецкой команды, будет представлять "Шахтер" на спортивных соревнованиях в Украине и будет амбассадором благотворительного фонда Shakhtar Social.

"Шахтер" - это уже давно не только футбольный клуб, но и комьюнити людей с общими ценностями и интересами, это сообщество победителей. Олег Верняев родился и вырос в Донецке, он наш настоящий болельщик, а "Шахтер" уже на протяжении длительного времени болеет за Олега. Он - чемпион и в зале, и в жизни.

Это наш первый проект, когда мы сотрудничаем со спортсменом из другого вида спорта. Надеюсь, это будет интересное взаимодействие для "Шахтера", для Олега и для наших болельщиков", - сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.

"Поддержка важна всегда, и тем более перед главным стартом любого профессионального спортсмена. Для меня честь сотрудничать с клубом, за который я болею почти всю свою жизнь. Я уверен, что наши стремления к победе, желание работать на результат для своей родной страны совпадают. И это круто. Уверяю, что будет интересно!", - поделился Олег Верняев.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
yellow-arrow
Приступил к тренировкам. Источник сообщил, сыграет ли хавбек Полесья с Кривбассом
yellow-arrow
Хавбек Вереса вернулся к тренировкам после травмы
Шахтер (Донецк) Олег Верняев Юрий Свиридов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости