Шахтер подписал соглашение с Олегом Верняевым

"Шахтер" подписал соглашение о сотрудничестве с прославленным украинским гимнастом, олимпийским чемпионом Олегом Верняевым.

Клуб будет поддерживать спортсмена во время международных и национальных соревнований, сообщает официальный сайт "горняков".

В рамках сотрудничества клуб будет оказывать организационную и информационную поддержку спортсмену в его подготовке к Олимпийским играм - 2024 в Париже и другим турнирам.

В свою очередь Олег Верняев, который является давним и одним из самых известных болельщиков донецкой команды, будет представлять "Шахтер" на спортивных соревнованиях в Украине и будет амбассадором благотворительного фонда Shakhtar Social.

"Шахтер" - это уже давно не только футбольный клуб, но и комьюнити людей с общими ценностями и интересами, это сообщество победителей. Олег Верняев родился и вырос в Донецке, он наш настоящий болельщик, а "Шахтер" уже на протяжении длительного времени болеет за Олега. Он - чемпион и в зале, и в жизни. Это наш первый проект, когда мы сотрудничаем со спортсменом из другого вида спорта. Надеюсь, это будет интересное взаимодействие для "Шахтера", для Олега и для наших болельщиков", - сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.