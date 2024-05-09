Колумбийский клуб не будет выкупать контракт форварда Динамо

"Атлетико Насьональ" принял решение не продлевать аренду форварда "Динамо" Эрика Рамиреса. Об этом сообщает журналист Win Sports TV Пипе Сиерра.

Согласно его данным, колумбийцы сообщили киевскому клубу, что не будут использовать опцию выкупа футболиста. В "Динамо" легионер тоже не вернется из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Форвард, вероятно, отправится в аренду в другую команду.

Рамирес отыграл 45 матчей за "Атлетико Насьональ", забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Контракт венесуэльца с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.