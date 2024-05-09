  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колумбийский клуб не будет выкупать контракт форварда Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колумбийский клуб не будет выкупать контракт форварда Динамо

Премьер-лига

Киевлянам придется искать новый клуб для игрока

Колумбийский клуб не будет выкупать контракт форварда Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

"Атлетико Насьональ" принял решение не продлевать аренду форварда "Динамо" Эрика Рамиреса. Об этом сообщает журналист Win Sports TV Пипе Сиерра.

Согласно его данным, колумбийцы сообщили киевскому клубу, что не будут использовать опцию выкупа футболиста. В "Динамо" легионер тоже не вернется из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Форвард, вероятно, отправится в аренду в другую команду.

Рамирес отыграл 45 матчей за "Атлетико Насьональ", забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Контракт венесуэльца с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: У Руха есть шанс попасть в еврокубки и это давит на молодых игроков
yellow-arrow
Воробей: Шахтер и Динамо способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
Динамо (Загреб) Атлетико Насьональ (Медельин) Эрик Рамирес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости