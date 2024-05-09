Воробей: Шахтер и Динамо способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Динамо".

- Учитывая форму команд в последних матчах, ожидаю яркой, результативной и прежде всего чемпионской игры. "Динамо" будет играть в тот футбол, который они показывают в последних играх - осмысленный и атакующий. Однако "Шахтер" также не будет закрываться. Думаю, "горняки" будут стараться больше контролировать мяч и таким образом не позволять атаковать сопернику.

- Как оцените форму "Шахтера"?

- Команда набрала неплохую форму. Радует, что новые бразильцы вклинились в коллектив и показывают качественный футбол.

- Насколько изменилось "Динамо" Шовковского по сравнению с командой Луческу?

- Прежде всего, ребята сбросили с себя давление и груз. Не боятся допустить ошибки, выглядят раскованными и у них начало все лучше получаться.

- "Динамо" по силам обыграть "Шахтер"?

- Да, конечно. Обе команды способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет.

- Какие игровые противостояния на поле могут стать ключевыми?

- Игра средних линий, центральных треугольников. Судаков-Бондаренко или Марлон и Степаненко у "Шахтера". И Бражко-Шапаренко-Буяльский у "Динамо". На втором плане будет индивидуальное мастерство. В обеих командах хватает индивидуально сильных игроков.

- Кто из футболистов "Шахтера" набрал лучшую форму под конец сезона?

- Неплохо показывает себя Кевин. А еще как нападающий хочу отметить игру Сикана. Нравится его результативность и уверенность. В "Динамо" отмечу Ваната, который сейчас показывает очень хороший футбол. Также Шапаренко и Бражко. Тренерский штаб "Шахтера" должен уделить этим игрокам немало внимания, - сказал Воробей.