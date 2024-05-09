Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воробей: Шахтер и Динамо способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет
Легенда "горняков" поделился ожиданиями от украинского Классико
bookmaker-ratings.com.ua
Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Динамо".
- Учитывая форму команд в последних матчах, ожидаю яркой, результативной и прежде всего чемпионской игры. "Динамо" будет играть в тот футбол, который они показывают в последних играх - осмысленный и атакующий. Однако "Шахтер" также не будет закрываться. Думаю, "горняки" будут стараться больше контролировать мяч и таким образом не позволять атаковать сопернику.
- Как оцените форму "Шахтера"?
- Команда набрала неплохую форму. Радует, что новые бразильцы вклинились в коллектив и показывают качественный футбол.
- Насколько изменилось "Динамо" Шовковского по сравнению с командой Луческу?
- Прежде всего, ребята сбросили с себя давление и груз. Не боятся допустить ошибки, выглядят раскованными и у них начало все лучше получаться.
- "Динамо" по силам обыграть "Шахтер"?
- Да, конечно. Обе команды способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет.
- Какие игровые противостояния на поле могут стать ключевыми?
- Игра средних линий, центральных треугольников. Судаков-Бондаренко или Марлон и Степаненко у "Шахтера". И Бражко-Шапаренко-Буяльский у "Динамо". На втором плане будет индивидуальное мастерство. В обеих командах хватает индивидуально сильных игроков.
- Кто из футболистов "Шахтера" набрал лучшую форму под конец сезона?
- Неплохо показывает себя Кевин. А еще как нападающий хочу отметить игру Сикана. Нравится его результативность и уверенность. В "Динамо" отмечу Ваната, который сейчас показывает очень хороший футбол. Также Шапаренко и Бражко. Тренерский штаб "Шахтера" должен уделить этим игрокам немало внимания, - сказал Воробей.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Томас Тухель о незасчитанном голе Баварии: Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца
- На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО