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Пономарев: У Руха есть шанс попасть в еврокубки и это давит на молодых игроков
Наставник львовян - о подготовке команды к матчу с "Оболонью"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре с "Оболонью".
"Оболонь" - боевая команда, которая сейчас борется за выживание и имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. Киевляне имеют задачу сохранить прописку в УПЛ, поэтому у "Руха" впереди тяжелый поединок. Некоторые моменты матча, который был в первом круге, команда проанализировала, впрочем в целом прошло много времени и сейчас будут противостоять друг другу фактически разные команды с разными задачами. В субботней игре большую роль будет играть психология и настроение футболистов.
Интересно, как команды проявят себя в концовке чемпионата. В частности, можно будет увидеть, насколько футболисты "Руха" будут готовы к матчам, где надо играть на результат и как смогут себя в них проявить. Конечно, хочется занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Но это не должно вредить качеству игры, потому что игроки должны демонстрировать качественный футбол. Мы не меняем своих целей и подхода к тренировкам - важно, чтобы команда продолжала развиваться. Предыдущие 27 туров продемонстрировали, что ребята прогрессируют.
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Богдан Слюбик и Роман Дидык это наши ключевые футболисты и их не будет хватать команде в игре с "Оболонью". В то же время на дистанции сезона "Рух" продемонстрировал, что имеет качественную скамейку запасных - у нас есть игроки, которые безболезненно могут заменить футболистов, отсутствующих из-за травм или дисквалификации. Эти футболисты способны качественно выйти в любой ситуации и в любую минуту помочь команде и равноценно подменить своих партнеров, показав хороший уровень.
Доволен тем, что все ребята сейчас в хороших физических кондициях и хорошо психологически настроены. Без ошибок не обходится, но это нормальный рабочий процесс и молодежь просто должна делать правильные выводы после этого. Сейчас у "Руха" есть шанс попасть в еврокубки и это давит на молодых игроков, ведь это новый опыт для них. Но они должны справиться с этим и учиться играть под давлением. Мы хотим побеждать в каждом матче и будем делать для этого все от нас зависящее", - сказал Пономарев.
Матч "Оболонь" - "Рух" состоится 11 мая и начнется в 15:30.
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