Пономарев: У Руха есть шанс попасть в еврокубки и это давит на молодых игроков

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре с "Оболонью".

"Оболонь" - боевая команда, которая сейчас борется за выживание и имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. Киевляне имеют задачу сохранить прописку в УПЛ, поэтому у "Руха" впереди тяжелый поединок. Некоторые моменты матча, который был в первом круге, команда проанализировала, впрочем в целом прошло много времени и сейчас будут противостоять друг другу фактически разные команды с разными задачами. В субботней игре большую роль будет играть психология и настроение футболистов.

Интересно, как команды проявят себя в концовке чемпионата. В частности, можно будет увидеть, насколько футболисты "Руха" будут готовы к матчам, где надо играть на результат и как смогут себя в них проявить. Конечно, хочется занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Но это не должно вредить качеству игры, потому что игроки должны демонстрировать качественный футбол. Мы не меняем своих целей и подхода к тренировкам - важно, чтобы команда продолжала развиваться. Предыдущие 27 туров продемонстрировали, что ребята прогрессируют.