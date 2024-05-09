УПЛ. Колос - Заря 0:1. И снова все решил Герреро

В Ковалевке на стадионе "Колос" состоялся перенесенный матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный "Колос" принимал луганскую "Зарю". Это была первая из двух встреч команд в мае.

"Колос" еще не гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон, ведь от зоны переходных матчей его отделяет четыре очка. Однако сложно представить, что эта команда опустится на тринадцатое место. Руководство решило вместо Вишняка назначить Поздеева и дебют нового главного тренера был неудачным. 0:5 от "Динамо" – это не то чего ждали болельщики. Самое большое поражение в сезоне для еще на прошлой неделе лучшей обороны чемпионата. Это всегда сильный удар по настроению в коллективе.

"Заря" в 2024 году на выезде еще не выигрывала. Подопечные Коваля перед этим туром имели гандикап в три очка от тринадцатого места, поэтому расслабляться им точно еще было рано. У гостей из-за дисквалификации не смог сыграть основной хавбек Яцык, а у хозяев – нападающий Безбородько.

В начале встречи мог открывать счет Цуриков, но мяч после его мощного удара пролетел мимо дальнего угла. Больше контролировали мяч хозяева, но продвигаться вперед им было очень сложно. Подопечным Коваля не хватало скорости и нестандартных действий. До заключительной трети поля они доходили редко. Против организованного "Колоса" следует играть более разнообразно. Темп матча был достаточно медленным, а вот работы у голкиперов не было.

В середине тайма мощно из-за пределов штрафной пробивал Ореховский, но мяч пролетел мимо ворот. У гостей не было даже подобных ударов. Первый удар в створ ворот завершился голом. Антюх в штрафной отдал на Герреро, который спокойно пробил в дальний угол. Шансов у Фесюна в этом эпизоде не было – 0:1. Панамский нападающий забивает во втором матче подряд. В защите в первой половине встречи коллектив Коваля играл уверенно, но и к подопечным Поздееву было много вопросов. В конце тайма мог сравнивать счет Топалов, но его удар из пределов штрафной парировал Сапутин. Первый тайм завершился при минимальном преимуществе гостей. Моментов почти не было.

Сразу после перерыва продолжали играть первым номером подопечные Поздеева, но существенных проблем защитникам "Зари" они не создавали. В позиционном футболе вообще ничего не могли создать игроки "Колоса". Разговор с тренером явно не пошел на пользу хозяевам, ведь существенных изменений в их игре не было.

На 63-й минуте наконец-то дождались момента у хозяев. После подачи Емца пробивал головой Рангел, но нападающий "Колоса" попал в штангу. Постепенно игровое преимущество "Колоса" росло. Гости во второй половине встречи даже не думали об атаке, а сосредоточились на удержании результата. За 35 минут второго тайма у "Зари" был лишь один удар в направлении ворот. За игрой на победу точно не наиграли футболисты луганского коллектива, но результат на табло...

В итоге, сверхважная победа "Зари", позволяющая ей уже на шесть очков оторваться от зоны плей-офф. Первая выездная победа "Зари" в 2024 году.

Vbet лига. 15-й тур

"Колос" - "Заря" 0:1

Голы: Герреро (23)

"Колос": Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Демченко, Цуриков, Топалов, Ореховский, Велитень (Ильин, 46), Рангел (Паулаускас, 69)

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Жуниор (Бугай, 63, Ндур, 90+2), Хахлев (Мичин, 82), Кирюханцев, Мышнев , Антюх, Герреро (Горбач, 90+2)