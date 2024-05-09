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Колос - Заря: стали известны стартовые составы команд
Команды сыграют перенесенный матч 15-го тура УПЛ
Фото: ФК Зоря Луганськ
В четверг, 9 мая состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Наставники обеих команд огласили стартовые составы на игру.
"Колос": Фесюн, Емец, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Ориховский, Топалов, Цуриков, Велетень, Рангел,
Запасные: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Поправка, Милько, Криворучко, Гусол, Ильин, Салабай, Паулаускас.
"Заря": Сапутин, Батагов, Джорджан, Бутко, Вантух, Жуниор, Хахлев, Кирюханцев, Мишнев, Антюх, Герреро,
Запасные: Турбаевский, Набит, Мариновский, Головкин, Слесар, Долбнев, Бугай, Горбач, Мичин, Ндур, Задорожный, Башич.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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