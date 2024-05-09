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Колос - Заря: стали известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Команды сыграют перенесенный матч 15-го тура УПЛ

Колос - Заря: стали известны стартовые составы команд

Фото: ФК Зоря Луганськ

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В четверг, 9 мая состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Наставники обеих команд огласили стартовые составы на игру.

"Колос": Фесюн, Емец, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Ориховский, Топалов, Цуриков, Велетень, Рангел,

Запасные: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Поправка, Милько, Криворучко, Гусол, Ильин, Салабай, Паулаускас.

"Заря": Сапутин, Батагов, Джорджан, Бутко, Вантух, Жуниор, Хахлев, Кирюханцев, Мишнев, Антюх, Герреро,

Запасные: Турбаевский, Набит, Мариновский, Головкин, Слесар, Долбнев, Бугай, Горбач, Мичин, Ндур, Задорожный, Башич.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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