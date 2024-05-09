Защита при Поздееве не блещет. ВИДЕО, как Колос пропустил от Герреро в матче с Зарей

В Ковалевке продолжается перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". После этой игры абсолютно у всех команд чемпионата будет одинаковое количество сыгранных поединков.

"Колос" в этом матче первым пропустил – в середине первого тайма ковалевцы пропустили комбинацию, разыгранную, в частности, Антюхом и Герреро. Панамец взял на себя ответственность и удачно завершил эпизод.

Для "Колоса" это уже шестой пропущенный гол при каденции тренера Поздеева. Зато забитых – ноль.