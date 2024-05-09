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Защита при Поздееве не блещет. ВИДЕО, как Колос пропустил от Герреро в матче с Зарей
1:0 в пользу гостей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В Ковалевке продолжается перенесенный матч 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". После этой игры абсолютно у всех команд чемпионата будет одинаковое количество сыгранных поединков.
"Колос" в этом матче первым пропустил – в середине первого тайма ковалевцы пропустили комбинацию, разыгранную, в частности, Антюхом и Герреро. Панамец взял на себя ответственность и удачно завершил эпизод.
Для "Колоса" это уже шестой пропущенный гол при каденции тренера Поздеева. Зато забитых – ноль.
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