Спортдир Колоса: Клуб пока не ищет тренера, Поздеев получил свой шанс

Спортивный директор " Колоса " Виталий Лисицкий заявил, что клуб дает шанс и.о. главного тренера Александру Поздееву и пока что не ищет нового тренера.

- Через две недели, прошедшие после назначения Поздеева, как-то изменилась ситуация с поиском нового главного тренера?

- На сегодняшний день шанс получил Поздеев. Пока клуб не ищет главного тренера.

Всё зависит от него. Если он себя проявит и докажет, что может занять место главного тренера – все в его руках.