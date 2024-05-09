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Спортдир Колоса: Клуб пока не ищет тренера, Поздеев получил свой шанс
Вероятно, до конца сезона будет работать Поздеев
Фото - koloskovalivka.com
Спортивный директор "
- Через две недели, прошедшие после назначения Поздеева, как-то изменилась ситуация с поиском нового главного тренера?
- На сегодняшний день шанс получил Поздеев. Пока клуб не ищет главного тренера.
Всё зависит от него. Если он себя проявит и докажет, что может занять место главного тренера – все в его руках.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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