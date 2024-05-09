  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спортдир Колоса: Клуб пока не ищет тренера, Поздеев получил свой шанс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир Колоса: Клуб пока не ищет тренера, Поздеев получил свой шанс

Премьер-лига
Обновлено

Вероятно, до конца сезона будет работать Поздеев

Спортдир Колоса: Клуб пока не ищет тренера, Поздеев получил свой шанс

Фото - koloskovalivka.com

Новина українською

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий заявил, что клуб дает шанс и.о. главного тренера Александру Поздееву и пока что не ищет нового тренера.

- Через две недели, прошедшие после назначения Поздеева, как-то изменилась ситуация с поиском нового главного тренера?

- На сегодняшний день шанс получил Поздеев. Пока клуб не ищет главного тренера.

Всё зависит от него. Если он себя проявит и докажет, что может занять место главного тренера – все в его руках.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Матч Ворсклы против Миная будет судить рефери из Ужгорода
yellow-arrow
Герреро снова на коне. Колос - Заря 0:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Колос - Заря 0:1. И снова все решил Герреро
Виталий Лисицкий Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости