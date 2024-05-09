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Матч Ворсклы против Миная будет судить рефери из Ужгорода

Премьер-лига

Процесс назначения судей сейчас проходит жеребьевкой

Матч Ворсклы против Миная будет судить рефери из Ужгорода

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главным арбитром матча 28-го тура УПЛ "Ворскла" – "Минай" был назначен Назарий Дьордь из Ужгорода.

Процедура назначения состоялась путём жеребьевки.

Особая пикантность новости в том, что Минай – населенный пункт возле Ужгорода.

Ранее "Рух" обратился в комитет арбитров УАФ с просьбой заменить судью-львовянина Шандора на матч с "Оболонью".

До введения жеребьевки Комитет арбитров заявлял, что проводит с клубами консультации по поводу того, чтобы отменить при назначении судей территориальные привязки.

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