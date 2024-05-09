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Матч Ворсклы против Миная будет судить рефери из Ужгорода
Процесс назначения судей сейчас проходит жеребьевкой
фото из свободных источников
Главным арбитром матча 28-го тура
Процедура назначения состоялась путём жеребьевки.
Особая пикантность новости в том, что Минай – населенный пункт возле Ужгорода.
Ранее "Рух" обратился в комитет арбитров УАФ с просьбой
До введения жеребьевки Комитет арбитров заявлял, что проводит с клубами консультации по поводу того, чтобы отменить при назначении судей территориальные привязки.
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