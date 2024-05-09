Коваль: Посмотрели, как изменилась тактика игры Колоса после смены тренера, сделали выводы

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0) .

"Были кадровые проблемы у нас перед этой игрой. Не понятно сколько надо иметь в чемпионате защитников, полузащитников и нападающих. Но мы видели, что ребята, которые до этого некоторое время не играли, сыграли в пользу команды, очень прилично.

Важным для нас был сегодня результат. Это была пропущенная встреча. Сложно переигрывать или доигрывать такие матчи, потому что нарушается недельный цикл, должна быть глубина состава.

Посмотрели, как изменилась тактика игры соперника после смены тренера, сделали выводы.

Приятно, что наш план сработал. Это заслуга и тренерского штаба, и прежде всего, футболистов.

Эта победа позволяет нам готовиться к следующим матчам не спокойно, но с запасом прочности", - сказал Коваль.