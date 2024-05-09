Поздеев: Мы переиграли Зарю и по моментам, и по движению, по давлению

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Александр Поздеев в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в перенесенном матче 15-го тура.

– Ребята очень хорошо поработали. Я считаю, что мы переиграли соперника и по моментам, и по движению, по давлению. Подарили гол, дали фору, не смогли отыграться. Моменты были.

У меня к ребятам только уважение. У них очень большое желание изменить ситуацию, выигрывать игры. Сегодня так сложилось. У нас были моменты, которые не смогли реализовать. Но само движение, настрой – пытались играть 1-м номером, атаковать. Мне понравилась игра.

– Какую установку давали сегодня ребятам?

– Конструктивно играть, следить за балансом обороны и атаки, атаковать, быть агрессивными, быть напористыми, играть в прием, не давать зазоров.

У нас такая ситуация, она сама требует активных движений, извлекать из себя еще больше. Поэтому здесь очень простая установка. Все хотят выигрывать. Поэтому настрой было только на победу. К сожалению, случилось, как случилось.

– Это ваша 2-я игра. В чем вы заметили прогресс команды?

– Лично для себя я заметил, что мы стали лучше понимать, как мы играем с мячом, как мы играем без мяча. Я вижу большое желание у ребят. Они хотят работать, они готовы работать.

У нас очень похожие взгляды на футбол со многими. Я вижу прогресс в том, что мы играем более агрессивно, выше, у нас есть возможности. Пока не сложилось.

– Чего не хватило, по вашему мнению, для реализации этих моментов, созданных сегодня командой?

– Наверное, немного мастерства не хватило. Это такие микромоменты, которые решают игру. У "Зари" до 90-й минуты был, условно говоря, один только выпад – и то мы его сами искусственно создали. И они его реализовали.

Мы наседали, "Заря" 5 защитниками оборонялась, было трудновато вскрывать. Но мы пробовали. Не хватило немного мастерства. Это нарабатывается на тренировках. Число повторений перейдет в качество. Но нужно, чтобы это количество было.

– В своих интервью вы говорили, что хотите видеть от своей команды яркий атакующий футбол. Есть понимание, как над этим нужно работать? Ведь времени осталось немного для перемен.

– Вообще очень трудно делать какие-то кардинальные изменения, когда остается 5 туров, когда эмоциональное состояние не лучшее, когда немного другие требования были.

Это не просто, но мы не ищем легких путей. Для нас это вызов как тренеров. Ребята очень мотивированы этими идеями. Они хотят более агрессивно играть.

Я хочу играть в футбол, приносящий победы. В яркий футбол можно в отпуске поиграть, а я говорю именно об атакующем футболе, агрессивном футболе.

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Я вообще считаю, что оборона, работа без мяча, решает все. Я хочу играть в атакующий футбол, но для меня очень важно, как мы играем без мяча.

– Какие задачи стоят перед командой на конец сезона? Чувствует ли себя "Колос" сейчас безопасно в турнирной таблице?

– Безопасно себя тяжело чувствовать, когда расстояние небольшое, это логично. Задача – выигрывать игры, действовать более конструктивно, агрессивно. Очень простые задачи.

У нас не так много побед, как хотелось бы клубу, как хотелось бы ребятам. Подбирали качественных ребят для того, чтобы бороться немного за другие места, получилось так, как получилось. Задача выигрывать, прогрессировать.

– Есть ли у вас амбиции остаться главным тренером команды? Если да, то насколько приблизились к этому после этих 2 матчей?

– Я не думаю об этом. Мы от игры к игре работаем. Я хочу максимально, насколько у меня будет время, дать возможность прогресса, роста, открыть немного больше перспектив ребятам. Я считаю так: если будет время – мы будем очень интересной командой.

Но это тренерская работа, здесь все очень тонко. Я работаю сегодня, и очень доволен этим.