Бартулович: На 100 процентов Герреро интересуются другие клубы

Помощник главного тренера"Зари" Младен Бартулович после матча с "Колосом" (1:0) расхвалил форварда луганчан Эдуардо Герреро, который забил единственный гол своей команды.

"Наш гол сегодня, это класс Герреро, но также класс и всей команды. Того же Антюха – он отдал эту передачу на него. Очень классная контратака была.

Конечно, Герреро – очень важный игрок для нас. На 100 процентов им интересуются другие клубы", - сказал Бартулович.