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Бартулович: На 100 процентов Герреро интересуются другие клубы

Премьер-лига
Обновлено

Нападающий Зари снова сделал разницу

Бартулович: На 100 процентов Герреро интересуются другие клубы

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Помощник главного тренера"Зари" Младен Бартулович после матча с "Колосом" (1:0) расхвалил форварда луганчан Эдуардо Герреро, который забил единственный гол своей команды.

"Наш гол сегодня, это класс Герреро, но также класс и всей команды. Того же Антюха – он отдал эту передачу на него. Очень классная контратака была.

Конечно, Герреро – очень важный игрок для нас. На 100 процентов им интересуются другие клубы", - сказал Бартулович.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний Герреро забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах за "Зарю".

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Колос (Ковалевка) Эдуардо Герреро
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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