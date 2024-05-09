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Бартулович: На 100 процентов Герреро интересуются другие клубы
Нападающий Зари снова сделал разницу
Фото: Аліна Єрофеєва
Помощник главного тренера"Зари" Младен Бартулович после
"Наш гол сегодня, это класс Герреро, но также класс и всей команды. Того же Антюха – он отдал эту передачу на него. Очень классная контратака была.
Конечно, Герреро – очень важный игрок для нас. На 100 процентов им интересуются другие клубы", - сказал Бартулович.
Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний Герреро забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах за "Зарю".
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