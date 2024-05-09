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Квасница: Для Руха не играет большой роли, что мы играем на выезде

Премьер-лига
Обновлено

В субботу Рух на выезде сыграет с Оболонью

Квасница: Для Руха не играет большой роли, что мы играем на выезде

Фото: УАФ

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Нападающий "Руха" Илья Квасница поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против "Оболони".

"В игре с киевлянами нам следует постараться не пропустить и реализовать свой потенциал в атаке, забив как можно больше голов. Это будет трудно сделать, ведь у "Оболони" есть качественная защита. Эта команда хорошо выходит из обороны в атаку и делает это очень быстро.

Для нас не играет большой роли то, что мы играем на выезде, ведь в течение сезона "Рух" демонстрировал хорошие результаты в выездных поединках. Команда сделает все возможное, чтобы одержать победу в предстоящей игре против сложного соперника", - сказал Квасница.

Матч "Оболонь" - "Рух" состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 15:30.

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Оболонь (Киев) Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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