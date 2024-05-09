Бартулович: Данченко находится на обследовании в Германии, чтобы достать бумагу, что он может играть

Помощник главного тренера " Зари " Младен Бартулович рассказал о ситуации с игроком команды Олегом Данченко, у которого в феврале 2023-го случился инфаркт на тренировке во время сборов в Турции.

– Что с Олегом Данченко? Он должен был пройти обследование в Германии по поводу сердца. Есть ли какая-то конкретика? И почему вообще это новое обследование понадобилось?

– Много обследований он производил за последнее время. Он должен был это сделать, чтобы достать эту бумагу, что он может играть.

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Мы надеемся, что он вернется и сможет играть в футбол, это будет очень важно. Он тренируется, но не имеет допуска к матчам. Мы ждем его, надеемся, что будет все хорошо с ним.

– Есть ли уже какие-либо результаты этого обследования?

– Он должен сегодня вернуться из Германии, будем знать больше.