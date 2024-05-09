Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: Данченко находится на обследовании в Германии, чтобы достать бумагу, что он может играть
У защитника были серьезные проблемы с сердцем
zarya-lugansk.com
Помощник главного тренера "
– Что с Олегом Данченко? Он должен был пройти обследование в Германии по поводу сердца. Есть ли какая-то конкретика? И почему вообще это новое обследование понадобилось?
– Много обследований он производил за последнее время. Он должен был это сделать, чтобы достать эту бумагу, что он может играть.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мы надеемся, что он вернется и сможет играть в футбол, это будет очень важно. Он тренируется, но не имеет допуска к матчам. Мы ждем его, надеемся, что будет все хорошо с ним.
– Есть ли уже какие-либо результаты этого обследования?
– Он должен сегодня вернуться из Германии, будем знать больше.
Популярное сейчас
- Лунин подписал личный контракт с Adidas
- Ступар: Игроки Баварии не должны обвинять арбитра
- Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
- Журналист: Американская компания предлагала за Черноморец 5 млн у.е. Кауфман сказал - 10
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО