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Основной опорник Полесья успеет восстановиться до конца сезона
Борис Крушинский близок к возвращению
polissyafc.com
Стала известна причина отсутствия основного опорника "
Как сообщает ТаТоТаке, связано это было повреждением кости приводящей мышцы у игрока.
Источник отмечает, что Крушинский уже залечил травму и приступил к тренировкам, но полностью восстановиться к воскресному матчу против "Кривбасса", скорее всего, не успеет.
Возвращения игрока следует ожидать к игре 29-го тура с "Металлистом 1925".
Напомним, что в текущем чемпионате Крушинский сыграл 19 матчей и забил 1 гол, также в его активе – 4 поединка в Кубке Украины.
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