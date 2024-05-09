Основной опорник Полесья успеет восстановиться до конца сезона

Стала известна причина отсутствия основного опорника " Полесья " Бориса Крушинского в последних матчах команды.

Как сообщает ТаТоТаке, связано это было повреждением кости приводящей мышцы у игрока.

Источник отмечает, что Крушинский уже залечил травму и приступил к тренировкам, но полностью восстановиться к воскресному матчу против "Кривбасса", скорее всего, не успеет.

Возвращения игрока следует ожидать к игре 29-го тура с "Металлистом 1925".

Напомним, что в текущем чемпионате Крушинский сыграл 19 матчей и забил 1 гол, также в его активе – 4 поединка в Кубке Украины.